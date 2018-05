Sceneta de la ceremonia de învestire a lui Putin. A mers pe jos timp de 6 minute

În discursul inaugural, Putin a comparat Rusia cu pasărea Phoenix, cea care a renăscut din propria-i cenuşă. Evenimentul a fost precedat, sâmbătă, de proteste mobilizate de principalul opozant rus, Aleksei Navalnîi, însă poliţia a reprimat dur manifestaţiile şi a arestat peste 1600 de oameni.

Kremlinul a dat luni dovadă de transparență sporită. Şi, ca într-o scenetă de propagandă, întreaga lume l-a văzut pe Vladimir Putin în timp ce analiza nişte documente în biroul său.

E întrerupt însă de un telefon prin care este anunţat că îl aşteaptă mii de oameni pentru ceremonia de depunere a jurământului. De voie de nevoie, fostul şi viitorul preşedinte îşi rupe 40 de minute din preţiosul timp.

Cu pasul apăsat şi mândru, Putin străbate culoar după culoar, în Marele Palat al Kremlinului, de o grandoare care îţi tăie răsuflarea.

Presa internațională s-a amuzat că liderul rus a fost fimat mergând timp de 6 minute.

Putin's inauguration walk lasted for over six minutes - we've sped it up for you pic.twitter.com/hXTUv86fYj

Din mers, observa parcă pentru prima dată câte un tablou dintre nenumăratele care împodobesc pereţii.

Ca să parcurgă drumul din Primul Corp al Kremlinului la Marele Palat, Putin urcă într-o limuzină de producție rusească. Maşina neagră are o caracteristică recunoscută - un cadru mare de argint pe capota din faţă.

Exact când orologiul Kremlinului bate miezul zilei, uşile aurite se dechid şi Vladimir Putin păşeşte în fastuoasa sala Andreevski.

Zâmbind demn şi salutând discret, Putin parcurge covorul roşu mărginit de mii oameni care îl aplaudau, un ritual cu adevărat impresionant, demn de ”țarul preşedinte” - cum îl numesc unii.

Printre cei 3000 de invitaţi se număra patriarhul Kirill, premierul Dmitri Medvedev, dar şi fostul cancelar german Gerhard Schroeder, prieten personal al lui Putin. Acesta a stat în primul rând în timpul ceremoniei, lângă Medvedev și a fost a doua persoană, după patriarhul rus, căruia liderul de la Kremlin i-a strâns mâna.

Gerhard Schroeder is standing in front of Patriarch Kirill and Defense Minister Shoigu. Behind him, former Stasi officer Matthias Warnig. Can you spot Steven Seagal? pic.twitter.com/sysNEIUy62