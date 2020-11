Trump își atribuie meritul pentru vaccinurile anti-Covid, care vor pune capăt „ciumei chinezești”

„Alt vaccin tocmai a fost anunţat. De data aceasta de către Moderna, cu 95% eficacitate. Pentru toți marii „istorici”, vă rog să vă amintiți că aceste descoperiri importante, care vor pune capăt ciumei chinezești, au fost făcute în timpul mandatului meu”, a scris Trump pe Twitter.

Another Vaccine just announced. This time by Moderna, 95% effective. For those great “historians”, please remember that these great discoveries, which will end the China Plague, all took place on my watch!