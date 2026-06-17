Pentru Donald Trump, prioritatea este, însă, deblocarea rutelor energetice globale și reluarea exporturilor de petrol.

Aflat la summitul G7 din Franța, liderul american a sugerat că Siria s-ar putea ocupa mai eficient decât Israelul de neutralizarea Hezbollah.

La summitul G7, Donald Trump a lăudat insistent acordul cu Iranul drept un posibil progres major pentru securitatea lumii.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Este un document bun. Iată ce prevede: Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară. Nu va putea cumpăra sau dezvolta armament nuclear. Și aș spune că asta acoperă cam 99,9% din ceea ce îmi doream. În plus, strâmtoarea va fi deschisă fără taxe. Și asta nu doar pentru 60 de zile”.

Specialiștii spun că ar mai putea dura cel puțin două luni pentru ca traficul să revină la volumul de dinaintea războiului.

Patrick De Haan, analist, Gasbuddy.com: „Administrația a vorbit despre 40–50 de nave care ar putea tranzita în curând, însă până când vom începe să vedem că se reduce aglomerația și că navele trec efectiv, suntem exact în aceeași situație ca acum câteva săptămâni”.

Președintele american a descris acordul ca fiind unul „corect”.

Reporter: Puteți vorbi puțin mai mult despre planul privind uraniul îmbogățit care se află în munți?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Îl vom lua.

Reporter: A spus Iranul că ar permite accesul Statelor Unite? Au fost stabilite detaliile?

Donald Trump: Monitorizăm perimetrul din spațiu. Știm exact cine intră acolo - practic nimeni. Bombardierele B‑2 au lovit ținta și tot muntele s-a prăbușit. Este o excavare foarte dificilă. Nimeni altcineva nu poate face asta în afară de noi și, probabil, China. Nu ne grăbim, dar vom interveni și când vom face asta, vom distruge uraniul îmbogățit. Nu intenționăm să-l preluăm, avem suficient.

Donald Trump a transmis că va aștepta până după ceremonia de semnare, programată vineri, în Elveția, pentru a face public documentul.

Reporter: La ce ar trebui să ne așteptăm din a doua etapă a negocierilor, pe baza acestui memorandum?

Donald Trump: Vorbim de o perioadă de aproximativ 60 de zile. Cred că ne vom încadra în timp. Cred că iranienii vor dori să încheie rapid. Trebuie să revină la activitate, iar relația este acum normalizată, așa că mă aștept ca lucrurile să evolueze destul de repede.

Confruntările dintre Israel și gruparea șiită Hezbollah pun însă în pericol acordul.

Donald Trump: „Israelul trebuie să dea dovadă de mai multă reținere și responsabilitate în ceea ce privește Libanul. Am sugerat Israelului să lase Siria să se ocupe de Hezbollah”.

Jeremy Diamond, corespondent CNN: Însă oficiali americani au indicat că Israelul are o anumită marjă de acțiune pentru a desfășura operațiuni pe care le consideră de autoapărare în Liban. Totuși, modul în care Statele Unite vor defini aceste acțiuni va fi foarte diferit de modul în care le va defini Iranul. În final, Libanul reprezintă un element-cheie al acestui acord și este zona asupra căreia Statele Unite au cea mai mică influență - mai ales în contextul în care relația dintre președintele Trump și premierul israelian devine din ce în ce mai tensionată”.

Pe de altă parte, Trump a dezmințit drept ridicole zvonurile potrivit cărora acordul ar impune Statelor Unite să investească bani în reconstrucția Iranului.