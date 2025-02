Trump interzice un pilon al presei din SUA pentru că refuză să folosească denumirea ”Golful Americii”: ”Dușmanii poporului”

Preşedintele american Donald Trump a declarat că va menţine restricţiile de acces care vizează agenţia de presă americană Associated Press (AP), atât timp cât aceasta nu este de acord să folosească denumirea geografică "Golful Americii", relatează AFP.

"O să-i lăsăm afară până vor accepta că acesta este Golful Americii", a declarat preşedintele american, răspunzând la întrebarea unui jurnalist, la reşedinţa sa din Mar-a-Lago, în Florida.

"Associated Press refuză să respecte legea", a insistat el.

Jurnaliştilor AP, pilon al presei în Statele Unite, le-a fost refuzat accesul în Biroul Oval al Casei Albe, precum şi în avionul prezidenţial, ca urmare a unui ordin al executivului american, care îi acuză că nu au respectat decizia luată de Donald Trump de a redenumi "Golful Mexic" în "Golful Americii".

Julie Pace, redactorul-şef al AP, a denunţat un „atac asupra libertății de exprimare” printr-o "încălcare flagrantă a Primului Amendament" al Constituţiei SUA, care garantează libertatea presei şi libertatea de exprimare.

Într-o notă editorială, Associated Press a explicat că decretul de schimbare a denumirii Golfului Mexic se aplică doar în Statele Unite, în timp ce Mexicul şi alte ţări şi organizaţii internaţionale nu l-au recunoscut. "Associated Press se va referi la el cu numele său original, recunoscând în acelaşi timp noul nume ales de Trump", a continuat agenţia de presă.

Trump spune că presa este ”dușmanul poporului”

Donald Trump a profitat de ocazie marţi pentru a critica munca jurnaliştilor AP.

"După cum ştiţi, Associated Press a greşit complet în privinţa alegerilor, asupra lui Trump, asupra tratamentului aplicat lui Trump şi a altor lucruri despre Trump, despre republicani şi conservatori", a spus miliardarul.

În timpul primului său mandat, Donald Trump a numit presa "duşmanul poporului". După revenirea sa la putere, el şi-a intensificat din nou atacurile asupra principalelor mass-media americane.

Fondată în 1846 de ziarele din New York, Associated Press oferă articole, fotografii şi înregistrări video unui număr mare de instituţii media, atât americane, cât şi străine. Agenţia, care are peste 3.000 de angajaţi în întreaga lume, a publicat peste 375.000 de articole, 1,24 milioane de fotografii şi 80.000 de videoclipuri în 2023, conform cifrelor sale.

