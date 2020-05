Trump, în conflict cu o reporteră de origine chineză: ”Să pui întrebarea asta Chinei”

Weijia Jiang, correspondent CBS la Casa Albă, l-a întrebat pe Trump de ce vede testarea pentru coronavirus ca pe o competiție globală, când în SUA au murit peste 80.000 de oameni din cauza noului virus.

”Poate că întrebarea asta ar trebui să o adresezi Chinei. Nu mă întreba pe mine, întreabă China!”, a fost răspunsul lui Trump, care a încercat să închidă subiectul și să dialogheze cu un alt reporter.

”Domnule, de ce îmi spuneți tocmai mie acest lucru?”, a continuat însă jurnalista născută în China, dar care trăiește în SUA de la vârsta de doi ani.

”Spun asta oricui pune o întrebare obraznică”, s-a apărat șeful de la Casa Albă.

Trump a intrat în conflict și cu corespondentul CNN, Kaitlan Collins. Aceasta s-a îndreptat spre microfon, dar Trump s-a răzgândit.

”Ați arătat spre mine! Am două întrebări”, a spus aceasta. ”Așa este, dar nu ai reacționat. Acum, am arătat către domnișoara din spate”, a spus Trump, care, apoi, a întrerupt conferința.

Unul dintre rivalii lui Trump, senatorul Bernie Sanders, a catalogat schimbul de replici ca fiind ”patetic” și l-a acuzat într-un mesaj pe twitter pe președintele SUA că este ”un laș care îi atacă pe alții ca să se simtă puternic”.

Pretty pathetic. Mr. Trump is a coward who tears down others to make himself feel powerful. https://t.co/A4HvLyTdpn