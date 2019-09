Trump în conflict cu meteorologii cu privire la traiectoria uraganului Dorian

Meteorologii, inclusiv Serviciul Național de Vreme al Guvernului, au fost forțați să corecteze președintele Statelor Unite, după ce Trump a scris duminică dimineață pe Twitter, că este foarte posibil ca uraganul să lovească Alabama, informează Independent.

„Alabama nu va avea niciun impact de la Dorian. Repetăm, nu va fi niciun fel de impact asupra statului”, au spus în replică specialiștii de la Serviciul Național de Vreme al Guvernului.

În alte trei state, Florida, Carolina de Nord și Georgia, au fost luate măsuri de evacuare. De asemenea, în Carolina de Nord s-a declarat stare de urgență, însă nu există ordine de evacuare în Alabama.

Potrivit unui jurnalist, Trump a interpretat greșit posibila traiectorie a furtunii.

Luni seară, după ce acesta a urmărit știrile de pe terenul său de golf din Virginia, l-ar fi jignit pe reporter, în urma declarațiilor sale.

„Ieri am discutat acest subiect și am ajuns la concluzia că pe lângă Florida, Georgia, Carolina de Nord și de Sud, chiar și Alabama ar putea fi lovit de uragan. Ei au făcut un mare tam tam din acest lucru, când, de fapt, în anumite scenarii, a fost corect că statul Alabama ar fi putea fi afectat. Întotdeauna e bine să fii pregătit! Însă cine scrie știri false este interesat doar de înșelăciune și de îngrozire. Nu mi-au prezentat întreaga declarație. Oameni răi", a scris Trump pe Twitter.

Such a phony hurricane report by lightweight reporter @jonkarl of @ABCWorldNews. I suggested yesterday at FEMA that, along with Florida, Georgia, South Carolina and North Carolina, even Alabama could possibly come into play, which WAS true. They made a big deal about this...