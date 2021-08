Trump i-a lăudat pe talibani, spunând despre ei că sunt ”chiar deștepți” și ”buni luptători”

Fostul președinte Donald Trump i-a lăudat marți pe talibani, numind grupul acestora de teroriști drept unul ”inteligent” și cu „luptători buni”.

"Talibanii, buni luptători, vă spun eu, buni luptători. Trebuie să le acordați credit pentru asta. Se luptă de o mie de ani. Ceea ce fac este că se bat", a spus Trump la Fox News Sean Hannity Show în 17 august, potrivit Insider.

"Talibanii au înconjurat aeroportul și cine știe dacă o să ne trateze bine? Dintr-o dată, vor spune - bine, sincer, dacă ar fi deștepți, dacă ar fi cu adevărat - și chiar sunt deștepți. Sunt deștepți. Ar trebui să-i lase pe americani să iasă", i-a spus Trump lui Hannity.

Dar afirmația lui Trump că talibanii există de 1.000 de ani este eronată, mai notează cei de la Insider.

Organizația a fost fondată în septembrie 1994 în Kandahar, Afganistan. Compus din luptători numiți mujahedini, grupul a preluat controlul asupra capitalei, Kabul, în 1996, dar a pierdut puterea în 2001, după ce forțele americane au intervenit.

Laudele lui Trump față de talibani sunt alarmante, ținând cont de faptul că grupul terorist este cunoscut pentru tactica sa brutală și violentă. Chiar anul acesta, grupul militant a decapitat un interpret afgan angajat de armata SUA. Talibanii au fost de asemenea acuzați de mai multe bombardamente și asasinate.

Femeile afgane se tem, de asemenea, că li se poate interzice să lucreze, că fie ucise cu pietre pentru încălcarea regulilor sau ucise dacă talibanii impun forma strictă de Sharia.

În timpul interviului televizat, Trump a folosit de asemenea cuvinte dure la adresa președintelui afgan Ashraf Ghani - care a fugit din Afganistan. El l-a numit pe Ghani un „escroc total” care „a scăpat de crimă”.

„Am vrut ca ei să încheie un acord cu guvernul afgan”, a spus Trump despre talibani. "Acum, sincer, nu am avut prea multă încredere în Ghani. Am spus în mod deschis și clar, am crezut că este un escroc total".

Fostul președinte a adăugat că Ghani „și-a petrecut tot timpul câștigând și mâncând cu senatorii noștri”, dar nu a numit niște politicieni anume în timpul interviului.

„Senatorii erau în buzunarul lui. Aceasta a fost una dintre problemele pe care le-am avut. Dar nu mi-a plăcut niciodată și cred că legat de fuga sa cu cash, nu știu, poate că este adevărat. Aș suspecta că este. Tot ce trebuie să faci este să-i vezi stilul de viață, să-i studiezi casele, unde locuiește. A scăpat de acuzații de crimă în multe, multe moduri diferite", a mai spus Trump.