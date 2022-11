Alegeri în SUA. Doi candidați morți au fost aleși în Congres. "Suntem mândri că alegătorii continuă să-și arate încrederea"

Unul dintre aceștia, Anthony DeLuca, care a decedat la 9 octombrie, la vârsta de 85 de ani, după o luptă cu limfomul, a obținut 85% din voturi, informează Fox News.

„Deși suntem incredibil de întristați de pierderea reprezentantului Tony DeLuca, suntem mândri că alegătorii continuă să-și demonstreze încrederea în el și angajamentul față de valorile democratice prin realegerea lui postumă”, se arată într-un comunicat emis de democrați.

O situație similară a fost înregistrată în statul Tennessee. Democrata Barbara Cooper, care a decedat la data de 25 octombrie, la vârsta de 93 de ani, a „triumfat” în districtul 86 al Congresului din Memphis.

