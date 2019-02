Trump, apel la unitate şi "compromis" în discursul privind Starea Uniunii

AFP

Preşedintele american, Donald Trump, a lansat un apel la unitate şi "compromis" în deschiderea discursului său privind Starea Uniunii, marţi seară în Congres, relatează dpa şi Reuters.

"Stau aici pregătit să lucrez cu voi pentru a împlini realizări istorice pentru toţi americanii", a spus şeful statului. "Victoria nu înseamnă să câştigi pentru partidul nostru, victoria este să câştigi pentru ţara noastră", a subliniat el.

"Trebuie să respingem politica de răzbunare şi represalii şi să îmbrăţişăm potenţialul fără limite al cooperării, compromisului şi binelui comun", a declarat Donald Trump.

“Over the last 2 years, my Administration has moved with urgency and historic speed to confront problems neglected by leaders of both parties over many decades . . . the fact is, we are just getting started.” pic.twitter.com/XhbFPhpDH9 — The White House (@WhiteHouse) February 6, 2019

Preşedintele SUA a mai spus că foaia de parcurs a Casei Albe pentru anul viitor este "agenda poporului american".

Accentul se va pune pe locuri de muncă, comerţ, infrastructură, lupta împotriva drogurilor şi imigraţiei, potrivit preşedintelui Trump. El a subliniat că va "urmări o politică externă care pune în primul rând interesele Americii".

"As we begin a new Congress, I stand here ready to work with you to achieve historic breakthroughs for all Americans." pic.twitter.com/ap0Nb9KE4H — The White House (@WhiteHouse) February 6, 2019

Trump susţine că "anchetele partizane" pot afecta economia

Preşedintele american, Donald Trump, i-a avertizat marţi seară pe democraţi împotriva angajării în "investigaţii partizane ridicole" care, în opinia sa, pot contribui la fragilizarea economiei SUA, transmite Reuters.

În discursul său privind Starea Uniunii, Donald Trump a afirmat: "Un miracol economic are loc în Statele Unite şi singurul lucru care îl poate opri sunt războaiele nebune, politica sau investigaţiile partizane ridicole".

Donald Trump pays tribute to World War Two veterans in the audience for State of the Union, and is met with thumbs up #SOTU live https://t.co/0AZZAljlTr pic.twitter.com/1jF9rB9onx — BBC News (World) (@BBCWorld) February 6, 2019

Afirmaţiile sale au fost făcute în contextul în care democraţii, majoritari în Camera Reprezentanţilor, intenţionează să se ocupe de unele dosare ale administraţiei de la Washington iar un procuror special investighează ingerinţa Rusiei în campania prezidenţială din 2016 câştigată de Trump.

Donald Trump afirmă în faţa Congresului că zidul "va fi construit"

Preşedintele american, Donald Trump, a făcut o promisiune, marţi seară în faţa Congresului, că va construi zidul de la graniţa cu Mexicul, proiect criticat de opoziţia democrată şi aflat la originea celui mai lung "shutdown" din istoria SUA, transmite AFP.

"Îl voi construi", a subliniat Donald Trump în discursul său privind Starea Uniunii, referindu-se la zidul pe care doreşte să îl construiască la frontiera de sud a ţării pentru a lupta împotriva imigraţiei ilegale. "Pur şi simplu, zidurile funcţionează şi zidurile salvează vieţi", a insistat el.

Donald Trump s-a folosit de o mare parte a discursului său pentru a critica imigraţia ilegală, spunând că loveşte în clasa muncitoare americană, relatează dpa.

El a spus că la graniţa cu Mexicul este un stat "fără lege" şi a considerat situaţia ca fiind o "criză". El a acuzat imigraţia ilegală pentru infracţiuni, inclusiv crime şi trafic de droguri.

First Lady Melania Trump and the president's cabinet have arrived for Donald Trump's #SOTU19 address https://t.co/J7nLQNgZSl pic.twitter.com/4084BS0VN3 — POLITICO (@politico) February 6, 2019

Preşedintele american a reamintit Congresului că mai are 10 zile pentru a adopta un buget care să finanţeze guvernul federal.

Trump doreşte "să elimine" epidemia de HIV din Statele Unite în următorii zece ani

Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat marţi seară în discursul său privind Starea Uniunii, ţinut în faţa Congresului, că doreşte să pună capăt epidemiei de SIDA din Statele Unite în următorii zece ani, relatează AFP.

"Bugetul meu le va cere democraţilor şi republicanilor să degajeze mijloacele necesare pentru a elimina epidemia de HIV din Statele Unite în termen de zece ani. Împreună, vom învinge SIDA din America şi dincolo de graniţele sale", a declarat el.

Circa 38.000 de persoane au fost contaminate cu HIV în Statele Unite în 2017, potrivit statisticilor guvernamentale.

During his State Of The Union address, President Donald Trump appeared to take credit for the historic number of women in Congress. #SOTU pic.twitter.com/fGvDtzcN23 — HuffPost (@HuffPost) February 6, 2019

Numărul s-a redus de-a lungul anilor, dar în rândul anumitor comunităţi refluxul nu se produce, în special printre homosexuali, afroamericani şi hispanici.

Administraţia Trump a propus anul trecut reducerea bugetului pentru prevenirea SIDA în Statele Unite, şi mai ales în lume, dar Congresul a refuzat.

