Trump avertizează că închide rețelele sociale. Ce l-a supărat pe președintele american

Trump ameninţă să ”închidă” reţele de socializare după ce Twitter îi semnalează două mesaje ca ”înşelătoare” şi vehiculând informaţii neverificate şi denunţă un ”amestec”

Trump s-a dezlănțuit într-un mesaj pe Twitter, acuzând Twitter de cenzură și de amestec în alegerile prezidențiale.

”Republicanii au sentimentul că platformele reţelelor de socializare cenzurează total vocile conservatoare. Noi le vom reglementa sever sau le vom închide, pentru a nu permite ca un asemenea lucru să se repete”, a scris Trump pe Twitter.

”Schimbaţi-vă comportamentul ACUM!”, avertizează el, scrie News.ro.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....