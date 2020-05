Twitter a semnalat ca înșelător un mesaj al lui Donald Trump. Reacția președintelui

Acțiunea Twitter este o premieră în contextul în care reţele sociale sunt frecvent acuzate de toleranță excesivă în ce priveşte răspunsul lor la afirmaţii ale liderilor politici, conform AFP.

„Aceste mesaje conţin informaţii care pot induce în eroare cu privire la procesul de vot şi au fost semnalate pentru a oferi un context suplimentar despre votul prin corespondenţă. Decizia a fost luată în acord cu abordarea pe care am prezentat-o mai devreme în cursul lunii", a motivat un purtător de cuvânt al platformei sociale.

Preşedintele american, Donald Trump, a acuzat marţi reţeaua socială Twitter că "se amestecă" în alegerile prezidenţiale din Statele Unite semnalând pentru prima dată două dintre mesajele sale pe platformă ca înşelătoare, o ameninţare pentru libertatea de exprimare, în opinia sa, notează AFP.

"Twitter se amestecă în alegerile prezidenţiale din 2020", a scris liderul de la Casa albă pe reţeaua sa socială favorită.

"Twitter este chiar pe punctul de a restricţiona libertatea de exprimare iar eu în calitate de preşedinte nu îi voi lăsa să facă asta", a ameninţat el.

....Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen!