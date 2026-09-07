„Germania se confruntă cu o amenințare concretă de securitate din partea Rusiei", a mai spus Merz.

Pe de altă parte este de așteptat ca Donald Trump să vorbească la telefon și cu Vladimir Puţin și cu Volodimir Zelenski.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu momentul în care o dronă cu explozibil lovește un bloc de locuințe în orașul Perm, din Rusia. De partea cealaltă, se înmulțesc atacurile rusești chiar pe timp de zi. Când o echipă de la BBC a filmat la Kiev, oamenii au fost nevoiți să caute adăpost de 13 ori.

James Landale reporter BBC, Kiev: „Pe când filmăm, sirenele au pornit din nou. Îi vedeți pe elevii acestei școli, îndreptându-se spre stația de metrou, să caute adăpost. Dar nu fug, nu sunt cuprinși de panică. Asta pentru că sunt deja obișnuiți. Se întâmplă tot timpul”.

Emisarii președintelui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au vizitat Kievul, după ce au fost și la Moscova. Volodimir Zelenski le-a cerut tuturor să "continue diplomația"...

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Dacă războiul va continua și pe timpul iernii... Deocamdată se pare că da. Ne bazăm pe pachetul de iarnă, pe care l-am discutat în detaliu cu Steve și Jared, precum și cu partenerii noștri europeni”.

Peskov, purtător de cuvânt Kremlin: „Nu excludem posibilitatea ca, în urma deplasării negociatorilor americani, să aibă loc o convorbire telefonică între președinții (Putin și Trump). De asemenea, nu excludem reluarea acestui format trilateral, însă este încă prea devreme să vorbim despre locul și momentul exact”.

Steve WItkoff, trimisul special al președintelui Trump în Ucraina: „Relațiile sunt esențiale în ceea ce privește soluționarea unor astfel de conflicte și, dacă nu ai relații cu ambele părți și ai o comunicare slabă, atunci probabil că sunt șanse foarte mici să se ajungă la o rezolvare pașnică”.