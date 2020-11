Trump a recunoscut pentru prima dată că Biden a câștigat alegerile, dar își menține acuzațiile de fraudă

"A câştigat pentru că alegerile au fost Falsificate", a postat preşedintele republican pe Twitter, potrivit Agerpres.

Într-un alt tweet postat ulterior, după mai mult de o oră, preşedintele republican în vârstă de 74 de ani a scris: "A câştigat doar în ochii FAKE NEWS MEDIA. Nu recunosc NIMIC! Avem un drum lung de parcurs. Acesta a fost un scrutin FALSIFICAT!''.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!