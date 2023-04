”Trenul fantomă” al lui Putin, blindat și cu orar secret. Dezvăluirile unui fost ofițer de informații de rang înalt, dezertor

Informația a fost dezvăluită de un fost ofițer federal de securitate, care a lucrat cu serviciul de securitate al liderului rus.

Trenul este conceput în mod special pentru a părea "un tren obișnuit", a declarat Gleb Karakulov, fost căpitan în cadrul Direcției de comunicații prezidențiale a Serviciului Federal de Gardă al Rusiei, potrivit Insider, care citează un raport întocmit de Dossier Center, un grup de investigație din Londra finanțat de opozantul rus Mihail Hodorkovski.

"La fel ca toate celelalte trenuri ale Căilor Ferate Ruse, este gri cu o dungă roșie", a spus el.

Karakulov a fost timp de 13 ani însărcinat cu criptarea comunicațiilor lui Putin și a călătorit cu liderul rus în peste 180 de călătorii de afaceri în străinătate, a spus el pentru Dossier Center.

Karakulov a fugit în octombrie, în timp ce îl însoțea pe Putin într-o călătorie în Kazahstan. El este unul dintre ofițerii de informații de cel mai înalt rang care au dezertat recent din Rusia.

Într-un interviu cu jurnalistul rus Ilia Rozhdestvenski, publicat marți, fostul ofițer al FSO a vorbit despre mai multe subiecte referitoare la fostul său șef, inclusiv despre obiceiurile de sănătate ale lui Putin, personalitatea sa și trenul său special.

Karakulov a declarat că echipa sa a început să echipeze trenul pentru operațiunile lui Putin în 2014 sau 2015, potrivit Insider care citează Dossier Center.

"De ce îl folosește președintele?" l-a întrebat Rozhdestvenski.

"Pentru că este mai puțin vizibil. Avioanele apar pe anumite servicii. În timp ce un tren, câte trenuri din acestea gri sunt?" - a răspuns Karakulov.

"Mai important, nu pot fi urmărite cu nicio resursă informațională", a continuat Karakulov. "Se face asta ca să rămână invizibil".

Trenul a început să fie folosit în mod regulat de Putin abia în august sau septembrie 2021, a adăugat el.

Relatarea lui Karakulov se aliniază cu un reportaj din martie al Washington Post despre Mihail Korotkov, un ”trainspotter” rus care, timp de ani de zile, a urmărit și fotografiat un tren blindat folosit de Putin.

Korotkov a descris trenul ca fiind un "tren fantomă", cu un orar secret și cu ferestre cu ecrane speciale, precum și cu un vagon cu un vârf bombat, despre care credea că era folosit pentru a depozita echipamente de comunicații.

#Putin started moving by armored train before the invasion according to 'Dossier.'

With the start of preparations for war with #Ukraine, Putin began to travel increasingly often not by presidential squadron planes, but by a special armored train.

The train was developed for… pic.twitter.com/gDfAFd1REU