Tratamentul pentru Covid-19 susținut de Donald Trump. „Am auzit lucruri fantastice”

Preşedintele american Donald Trump a pledat miercuri pentru utilizarea plasmei recoltate de la pacienţii vindecaţi de COVID-19 ca tratament contra acestei boli.

Președintele a dat de înţeles că amânarea deciziei de către autorităţile de reglementare în domeniu cu privire la autorizarea urgentă a unei asemenea utilizări ar fi motivată politic, informează Reuters.

"Am auzit lucruri fantastice despre plasma de la convalescenţi", a declarat Trump în timpul unei conferinţe de presă.

O aprobare de urgenţă de către Administraţia pentru controlul alimentelor şi medicamentelor (FDA) pentru utilizarea de plasmă sanguină ca tratament împotriva noului tip de coronavirus a fost suspendată din cauza îngrijorărilor referitoare la faptul că nu există suficiente informaţii care să susţină o asemenea abordare medicală, a informat miercuri New York Times.

"Aceasta ar putea fi o decizie politică", a spus Trump. "Sunt o mulţime de persoane pe aici care nu vor să grăbească lucrurile pentru că ei vor să o facă după 3 noiembrie", a adăugat el, cu referire la alegerile prezidenţiale.

"Am auzit de rate de succes în jur de 50%. Iar oamenii mor şi noi ar trebui să aprobăm asta (transfuziile cu plasmă) dacă asta este bine, şi eu am auzit că e bine. Am auzit de la oameni de la FDA că aceasta e bine", a spus Donald Trump.

Oamenii care supravieţuiesc unor boli infecţioase precum COVID-19 au în plasma lor sanguină anticorpi pe care sistemul lor imunitar i-a format pentru a lupta împotriva virusului. Aceşti anticorpi pot fi introduşi prin transfuzie pacienţilor recent infectaţi în încercarea de a-i ajuta să se vindece.