Transformarea lui Julian Assange după 7 ani de azil în Ambasada Ecuadorului

După ce Ecuadorul i-a retras dreptul de azil în ambasada sa din capitala britanică, a fost scos cu forţa din clădire. Omul din spatele Wikileaks arată complet schimbat: îmbâtrânit, cu părul complet alb, lung și prins pe ceafă și cu barbă.

Pe rețelele de socializare au apărut imediat glume pe această temă, Assange fiind asemănat, între alții, cu Gandalf din Stăpânul inelelor.

Assange looks like he's been preparing to take over for @IanMcKellen ... pic.twitter.com/ugeOVfWv8g

#Assange looks like he's going for the 'Ben Kingsley in Iron Man 3' look.

And he's not far from nailing it pic.twitter.com/dXCCT6druM