Reacția lui Edward Snowden la arestarea lui Julian Assange

”Imaginile în care Ambasadorul Ecuadorului invită agenți secreți din Marea Britanie în ambasadă pentru a târî afară un publisher - că vă place sau nu - premiat pentru jurnalism vor ajunge în cărțile de istorie. Criticii lui Assange pot să se bucure, dar este un moment negru pentru libertatea presei” a scris Snowden pe Twitter.

Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost arestat de poliţia britanică joi, după ce agenţii au fost invitaţi să intre în ambasada Ecuadorului la Londra, unde Assange se refugiase din 2012

