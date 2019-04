Julian Assange a fost arestat. VIDEO: momentul când e târât afară din ambasada Ecuadorului

Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost arestat joi de poliţia din Londra, după ce Ecuadorul i-a retras dreptul de azil în ambasada sa din capitala britanică.

Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, a fost arestat de poliţia britanică joi, în Ambasada Ecuadorului, după ce acest stat i-a retras dreptul de azil. Assange trăia în ambasadă din 2012, iar arestarea sa a stârnit ecouri în întreaga lume. El era ascuzat de autorităţile suedeze că a încălcat condiţiile eliberării condiţionate, după acuzaţiile de viol care între timp au fost clasate.

Arestarea lui Julian Assange. Desfăşurarea evenimentelor:

UPDATE 13:55 Unul dintre avocaţii lui Assange susţine că acesta a fost arestat în urma unei cereri de extrădare transmisă de autorităţile americane

UPDATE 13:45 Potrivit AFP, dosarul de viol ar putea fi redeschis în Suedia, a anunţat avocatul uneia dintre presupusele sale victime.

UPDATE 13:35 WikiLeaks a comentat arestarea lui Assange,susţinând că "actori puternici, incluzând CIA, au demarat un efort complex pentru a-l dezumaniza, delegitima şi închide".

UPDATE 13:30 Decizia de retragere a dreptului de azil a fost explicată de preşedintele ecuadorian, Lenin Moreno, într-un clip postat inclusiv pe reţelele sociale. “Răbdarea noastră a ajuns la o limită. Domnul Assange a instalat echipamente electronice şi de bruiaj interzise, a blocat camerele de securitate ale ambasadei, s-a certat cu personalul de pază. A intrat în dosarele secrete ale ambasadei fără permisiuni. Susţine că nu are Internet, deşi i-am oferit o conexiune, dar totuşi are un telefon mobil prin care comunică cu restul lumii", a scris Moreno. "Am cerut Marii Britanii să garanteze că domnul Assange nu va va fi extrădat într-o ţară unde ar putea fi torturat sau executat. Guvernul britanic a confirmat".

Moreno mai spune că Wikileaks chiar ar fi ameninţat guvernul ecuadorian în urmă cu 2 zile

Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/V02pvvtPY0 — Lenín Moreno (@Lenin) 11 aprilie 2019

UPDATE 13:20 Maria Zaharova, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe rus, a scris pe Facebook, comentând arestarea lui Assange, că "mâna democraţiei strânge libertatea de gât".

Ulterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov,a spus doar că speră ca drepturile lui Assange să fie respectate. El nu a precizat dacă Rusia i-ar putea oferi azil fondatorului WikiLeaks.

UPDATE 13:15 Ministrul britanic de externe, Jeremy Hunt, a postat pe Twitter următorul mesaj: Julian Assange nu e un erou şi nimeni nu e mai presus de lege. S-a ascuns de adevăr ani de zile. Mulţumesc Ecuadorului şi preşedintelui Lenin Moreno pentru cooperarea cu ministerul de Externe care permitea ducerea lui Assange în faţa justiţiei.

Julian Assange a fost expulzat joi dimineaţă din ambasada Ecuadorului, unde a trăit din anul 2012, apoi a fost arestat de poliţia metropolitană din Londra. Assange a fost reţinut chiar în sediul Ambasadei, după ce Ecuadorul i-a retras dreptul de azil.

Russia Today a prezentat imagini cu momentul arestării, presa oficială rusă susţinând constant cauza lui Assange în ultimii ani.

WATCH: Moment Julian Assange is CARRIED out of the Ecuadorian Embassy in London. pic.twitter.com/OEeqmoksGr — RT UK (@RTUKnews) 11 aprilie 2019

Luni, ministrul de externe al Ecuadorului, Jose Valencia, anunţase că va decide 'în timp util' dacă menţine sau nu azilul diplomatic acordat fondatorului WikiLeaks.

Guvernul preşedintelui Lenin Moreno a denunţat recent încălcările repetate din partea lui Julian Assange ale regulilor care reglementează condiţiile sale de azil la ambasada ecuadoriană. Din octombrie, Quito aplică fondatorului australian al WikiLeaks un protocol care reglementează vizitele şi comunicările sale în interiorul misiunii diplomatice şi prevede, de asemenea, că nerespectarea acestuia duce la retragerea azilului.

'Statul ecuadorian va decide ceea ce trebuie să stabilească în momentul în care va considera că este oportun', potrivit ministrului Valencia.

Ecuadorul şi Marea Britanie ar fi ajuns la un acord privind expulzarea lui Assange

Săptămâna trecută, WikiLeaks a anunţat pe Twitter că Londra şi Quito au ajuns la un acord ca Julian Assange să fie expulzat din ambasadă pentru ca apoi să fie arestat de către autorităţile britanice şi că ar fi o chestiune de 'zile sau de ore'.

Ecuadorul a calificat aceste 'zvonuri' drept 'insultătoare', potrivit France Presse.

Julian Assange 'ştie perfect că are o datorie faţă de autorităţile britanice pentru încălcarea condiţiilor de eliberare condiţionată în 2012. El trebuie deci să răspundă', a adăugat ministrul.

Getty

Fondatorul WikiLeaks, 47 de ani, s-a refugiat de peste şase ani în Ambasada Ecuadorului din Londra pentru a evita extrădarea sa în Suedia, unde este urmărit în cazul unui presupus viol. Dosarul a fost de atunci clasat.

Dar Londra refuză să-i asigure condiţii de securitate în libertate şi menţine un mandat de arestare împotriva sa pentru încălcarea prevederilor de eliberare condiţionată decretată în cadrul dosarului suedez.

Assange se teme că va fi extrădat în Statele Unite

Julian Assange, naturalizat ecuadorian în 2017, a declarat că se teme că va fi arestat pentru a fi extrădat în SUA pentru publicarea în 2010 de către site-ul său a mii de documente confidenţiale ale Departamentului de Stat şi ale Pentagonului, care au fost preluate de mass-media din lumea întreagă.

De altfel, Quito a denunţat pe lângă ONU difuzarea de către WikiLeaks şi de către reţelele de socializare a unor fotografii, înregistrări video şi discuţii private ale preşedintelui Moreno, iar un raportor special al Naţiunilor Unite, Joe Cannataci, urmează să se întâlnească cu Julian Assange la 25 aprilie în Ambasada Ecuadorului din Londra.

'Această întâlnire trebuie să stabilească dacă există la prima vedere un caz de încălcare a vieţii private care necesită investigaţii suplimentare', a indicat vineri ONU într-un comunicat, fără alte detalii.

