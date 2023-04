Tragedie rutieră în Grecia. Cinci migranți au murit încercând să treacă frontiera pe contrasens

Alte cinci persoane persoane au fost rănite grav şi se află în stare critică, au informat autoritățile.

Vehiculul ce transporta migranţi plecase de la frontiera turco-greacă şi se îndrepta către vestul Greciei, conform Agerpres.

Șoferul circula cu viteză mare pe contrasens pentru a evita un punct de control al poliției și s-a izbit de un vehicul, al cărui șofer în vârstă de 46 de ani a murit, a declarat poliția. În impact au murit și cinci migranți.

