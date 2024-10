FOTO-VIDEO. Tragedie în Thailanda. Zeci de copii au murit, după ce autobuzul în care se aflau s-a răsturnat și a luat foc

Știrea este în curs de actualizare!

Șaisprezece copii și trei profesori ar fi scăpat, dar 22 de elevi și trei profesori sunt încă de negăsit, potrivit ministrului transporturilor din această țară.

Oficialii spun că au găsit zece cadavre în autobuz, potrivit BBC.

#World | A school bus in Thailand with about 44 students and teachers on board caught fire on the outskirts of Bangkok. As many as 25 of them are feared dead.

