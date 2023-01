Accident grav urmat de incendiu: 11 oameni au murit, în Thailanda. Cum a reușit un student să scape. FOTO

Incidentul a avut loc sâmbătă seara, pe un drum rapid, după ce vehiculul, la bordul căruia se aflau 12 persoane, care efectua o legătură de la Amnat Charoen (est) la Bangkok, a ieşit de pe carosabil, în rigolă, conform AFP.

Un bărbat tânăr, Thanachit Kingkaew, a reuşit să se salveze înainte să izbucnească incendiul, însă nu şi celalte persoane, blocate în maşină, ”care au murit în incendiu”, declară AFP colonelul de poliţie Yingyos Poldej, conform News.ro.

Thanachit Kingkaew, singurul supravieţuitor, dormea, iar ţipete l-au trezit în momentul accidentului, a declarat el la postul public thailandez de televiziune, Thai PBS.

”Am spart geamul cu piciorul şi am reuşit să ies prin gaură”, a declarat acest studemt, în vârstă de 20 de ani.

”Imediat după asta, duba a explodat”, a declarat el.

Flăcările au cuprins vehiculul în mai puţin de 30 de secunde, a declarat la Thai PBS un salvator prezent la faţa locului.

10 passengers & a driver were killed after a passenger van bursted into flame when the speeding driver lost control & hit a rail before the van fell into a concrete ditch in the middle of Friendship Highway on Sat night in Nakhon Ratchasima province. Only one escaped. #Thailand pic.twitter.com/sxuWQK6HSJ