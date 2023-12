Accident cu zeci de victime, în Thailanda. 14 persoane au murit și 20 au fost rănite | VIDEO

Cel puţin 14 persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 20 au fost rănite după ce un autocar a ieşit de pe carosabil şi s-a ciocnit de un copac.

Accidentul s-a produs marţi, în jurul orei locale 12:30, în provincia Prachuap Khiri Khan.

Anterior, presa locală anunţase 14 morţi şi 35 de răniţi, însă ulterior operatorul autocarului a revizuit bilanţul în scădere la 14 morţi şi 20 de răniţi.

Autocarul se deplasa din capitala Bangkok către districtul Na Thawi din provincia Songkhla.

„Răniţii au fost transportaţi la spitale locale”, conform unei declaraţii dată publicităţii marţi de compania de stat Transport Company Ltd., informează Xinhua și Agerpres.

Poliţia investighează cauza accidentului.

Local media reports 16 people have been killed, 33 injured after a bus crashed near a national park in Thailand's Prachuap Khiri Khan province on Tuesday. The cause is being investigated. #busaccident pic.twitter.com/PLBOIQJRkE