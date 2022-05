Tragedie în Filipine. Cel puţin şapte oameni au murit după ce feribotul în care se aflau a luat foc. VIDEO

Feribotul Mercraft 2 a fost cuprins de flăcări în timp ce îi transporta pe pasageri de pe insula Polillo la Real în provincia Quezon.

Cel puțin șapte persoane au murit.

Operaţiunile de căutare a supravieţuitorilor continuă.

In the Philippines there was a fire on the passenger ship Mercraft 2. At least seven people died, there were 142 people on board, 105 people rescued - CNN Philippines. pic.twitter.com/REjrUMBtzO