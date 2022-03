Vulcanul Taal din Filipine a erupt. Rezidenţii au primit ordin de evacuare

Vulcanul Taal din provincia Batangas, la 66 de kilometri sud de Manila, a generat „o erupţie freatomagmatică de scurtă durată'' la ora 7:22 AM (23:22 GMT) a anunţat, în cadrul buletinului său informativ, Institutul de vulcanologie şi seismologie din Filipine (Phivolcs).

A fost urmată de „o activitate freatomagmatică aproape continuă, care a generat nori de fum (până la o înălţime de 1,5 kilometri), însoţită de un seism vulcanic şi semnale infrasunet'', a adăugat Phivolcs.

The Taal volcano near the capital of the Philippines blew steam and ash into the sky. The explosion prompted hundreds of residents in nearby villages to evacuate. https://t.co/EKcMEY9DRg pic.twitter.com/J7q0eemiHB