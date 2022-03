Tragedie aviatică în China. Un Boeing 737 cu 133 de oameni la bord s-a prăbușit

Știrea este în curs de actualizare!

Potrivit corespondentului New York Times în Hong Kong, Austin Ramzy, informația a fost anunțată de agențiile oficiale de presă din China.

Conform sursei citate, în avion se aflau 133 de oameni.

Chinese state media reports a Boeing 737 flown by China Eastern Airlines with 133 on board has crashed in Guangxi, igniting a forest fire. No word yet on survivors pic.twitter.com/QdbDNXH4jO