Toți angajații unei televiziuni din Rusia au demisionat în bloc, live. Platoul știrilor a rămas pustiu | VIDEO

Angajații televiziunii TVRain au protestat în direct față de invazia din Ucraina. Oamenii au demisionat în bloc și au ales să o facă în direct, în fața telespectatorilor.

După ce și-au făcut public mesajul spunând „Nu războiului”, angajații, reporteri, editori, tehnicieni și prezentatori și-au strâns lucrurile și s-au îndreptat spre ieșire, potrivit imaginilor făcute publice pe Twitter de Ukraine News UK.



Platoul știrilor a rămas gol și emisia a fost înlocuită de promo.

Gestul a fost repetat în toate stațiile televiziunii, mesajul anti-război find apoi completat cu baletul „Lacul lebedelor”, arată sursa citată.

The Entire staff of the Russian TV channel “the rain” resigned during a live stream with last words: “no war” and then played “swan lake” ballet video (just like they did on all USSR tv channels when it suddenly collapsed) #Ukriane #UkraineRussiaWar #Russia #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/o4LzUqnWLc