Demisii în bloc la o școală din SUA, după ce profesorii i-au insultat pe părinți: „Își vor bonele înapoi”

Președintele consiliului, Lisa Brizendine, a spus în timpul ședinței că părinții sunt indignați faptul că orele se desfășoară în sistem online doar pentru că își doresc ca școala să aibă din nou grijă de copiii lor, profesosorii fiind pe post de „bone”.

„Se iau de noi pentru că își vor bonele înapoi”, a spus ea.

Un alt profesor a sugerat că unii părinţi vor doar să îşi trimită copiii iar la şcoală ca să poată să se drogheze în lipsa lor. „Fratele meu livrează marijuana folosită în scop medical, principalii lui clienţi sunt părinţii ai căror copii sunt a școală”, a spus și Richie Masadas.

De asemenea, profesorii de la Oakley Elementary School i-au criticat pe părinții careu le-au trimis mesaje prin care se plângeau de felul în care se desfășoară orele.

„E ușor să te ascunzi în spatele unui ecran și să scrii un mesaj, dar când ești față în față cu cineva, este cu totul altfel”, a mai spus Masadas.

La un moment dat, unul dintre profesori și-a dat seama că întâlnirea este publică și oricine poate să ascultă ce vorbesc membri consiliului profesoral.

„Oh, întâlnirea este publică”, a spus Kim Beed, înainte să blocheze accesul spectatorilor la ședință.

Filmări din timpul întâlnirii au fost publicate pe Twitter de reporterul NBC Bay Area Bigad Shaban.

2) Before she realized the public was listening in, School Board President Lisa Brizendine criticized parents who continue to be frustrated by the district's Covid-related school closures:

"They want to pick on us because they want their babysitters back."@nbcbayarea pic.twitter.com/Z0jaRQWKn9