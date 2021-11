Demisii în bloc la TNL Sector 3: Tinerii stau la coadă ca să iasă din partid

Facebook/Petruț N. Gheorghiță

Petruţ Gheorghiţă, lider al TNL sector 3, anunţă demisii în bloc din partid, invocând ”alianţa toxică” PNL-PSD. El precizează că demisionarii se vor alătura echipei lui Ludovic Orban.

”Am luat astăzi hotărârea, împreuna cu echipa mea din Tineretul National Liberal – Filiala Sector 3, să demisionăm din PNL. De astăzi, drumul nostru şi cel al 'Noului PNL' se separă, căci nu putem fi părtaşi la această umilinţă a românilor, în general, şi a electoratului de dreapta, în special. Principalul motiv al acestei decizii este alianţa toxică dintre PNL şi PSD, coordonată de Preşedintele Iohannis, alături de sute de pseudo-liberali obedienţi. Am crezut în schimbare şi am luptat împotriva corupţiei şi demagogiei, împotriva vechilor metehne care au blocat România în drumul ei spre dezvoltare. Am crezut că în sfârşit se poate face politică ţînând cu dinţii de principiile solide şi prin bune moravuri. Cred în continuare acest lucru, dar îmi este clar, după ipocrizia de care PNL a dat dovadă în ultimele luni, că este imposibil în această formaţiune politică. Îmi este clar că acest „Nou PNL” nu are pic de legătură cu electoratul său şi nu exprimă nicio formă de respect faţă de acesta, minţindu-l cu neruşinare, precum în situaţia acestei coaliţii monstruoase, după ce ani de zile au fost purtate bătălii crunte împotriva social-democraţilor”, a scris pe Facebook Petruţ Gheorghiţă, lider al filialei, citat de News.ro.

El a postat şi imagini cu tinerii liberali stând la coadă pentru a-şi prezenta demisiile.

Gheorghiţă susţine că a văzut o decădere morală absolută în PNL şi cum respectul şi verticalitatea sunt înlocuite de oportunism şi servilism.

”Am asistat oripilaţi la desfăşurarea alegerilor interne din PNL, unde colegii mei au suferit ameninţări, umilinţe şi chiar agresiuni fizice la Congresul PNL, pentru simplul fapt că au avut altă opţiune de vot decât Florin Vasile Cîţu şi pentru că şi-au dorit că alegerile în PNL să fie democratice, corecte. Am văzut o faţă grotescă a politicului românesc, una în care nimic nu contează în raport cu interesul personal: nici corectitudinea, nici dreptatea, nici oamenii care au încredinţat votul lor către PNL, o faţă de care mă dezic în totalitate”, susţine Gheorghiţă.

El anunţă decizia demisionarilor de a se alătura lui Ludovic Orban, care şi-a anunţat şi el recent demisia din partid.

”Am decis în unanimitate să continuăm drumul politic alături de Ludovic Orban, Violeta Alexandru, Antonel Tănase, şi mulţi alţi colegi faţă de care avem un deosebit respect pentru verticalitatea de care au dat dovadă. Am decis să rămânem împreună, fideli tuturor oamenilor care îşi doresc o Românie mai bună. Renunţăm fără niciun regret la această umbrelă a unui partid mare şi suntem gata să o luăm de la 0, să construim împreună o noua formaţiune politică, cu adevărat reprezentativă pentru români. Suntem pregătiţi pentru o construcţie nouă, adevărat liberală, axată pe mediul de afaceri şi pe identitatea naţională, pe valorile societăţii româneşti şi pe respect absolut faţă de electorat”, afirmă Petruţ Gheorghiţă.