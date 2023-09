Ținuta purtată de Carmen Iohannis la recepţia oferită de Joe şi Jill Biden. Cum a arătat Prima Doamnă a României | FOTO

Cu ocazia acestei întâlniri, președintele Iohannis a postat o fotografie pe X cu mesajul: „Participarea la recepţia pentru lideri oferită de Preşedintele Joe Biden şi de Prima Doamnă Jill Biden, cu ocazia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite”.

În fotografie, şeful statului şi soţia sa se află alături de preşedintele Statelor Unite, Joe Biden şi de Prima Doamnă Jill Biden.

Prima Doamnă a României a purtat o rochie aurie pe care a accesorizat-o cu o curea albă strânsă în talie. În stilul caracteristic, Carmen Iohannis a optat pentru o frizură lejeră, având părul prins în coc.

La rândul său, Prima Doamnă a SUA a optat să poarte o rochie albă dreaptă și un accesoriu auriu masiv în jurul gâtului.

Preşedintele Klaus Iohannis a plecat, duminică, cu un zbor fără escală, de la Sibiu spre New York, pentru a participa la Adunarea Generală a ONU.

Avion cu care a zburat președintele este închiriat de Administraţia Prezidenţială de la Global Jet Luxemburg, fiind unul de tip Bombardier Global 6000, transmite site-ul specializat în ştiri din aviaţia Boarding Pass. Aeronava are o capacitate maximă de 13 persoane. Pentru confortul pasagerilor, scaunele din acest avion au fost convertite în trei paturi de o singură persoană şi un pat dublu.

Attending the Leaders Reception hosted by the ???????? President Joe Biden @POTUS and the First Lady Jill Biden @FLOTUS, on the occasion of the United Nations General Assembly #UNGA78 pic.twitter.com/N4HFVLfSBY