Ce a purtat Carmen Iohannis în prima zi de școală. Prima Doamnă este dirigintă la clasa a X-a | VIDEO

Carmen Iohannis, a participat, ca în fiecare an, la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Prima Doamnă a României este anul acesta dirigintă la clasa a X-a.

Soția președintelui Klaus Iohannis și-a făcut apariția la prima zi de școală îmbrăcată într-o rochie turcoaz, purtând ochelari de soare la ochi și având pantofi și geantă de culoare nude.

Acesta a declarat că își doreşte o comunicare bună cu elevii săi, perseverenţă şi multă bucurie. În plus, Carmen Iohannis şi-a exprimat speranţa că şi noile legi ale învăţământului vor aduce bucurie.



„Vă doresc tuturor, elevilor, profesorilor, părinţilor, un an cu mult succes şi reuşite! Ne dorim să avem răbdare unii cu alţii, comunicare bună, perseverenţă şi multă bucurie. Cred că şi legile învăţământului care în acest an vor fi implementate ne vor aduce bucurie şi sper să fie de bun augur”, a declarat soţia preşedintelui Klaus Iohannis, conform news.ro.

Întrebată dacă i-a fost dor de elevii săi, Carmen Ioannis a răspuns zâmbind că da.

După ce a stat câteva minute de vorbă cu jurnaliștii, Prima Doamnă s-a dus către elevii săi și i-a îmbrățișat. Aceasta a imortalizat prima zi de școală printr-o fotografie alături de elevii săi.

