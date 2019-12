Tinerii sub 21 de ani nu mai au voie să cumpere ţigări sau produse din tutun în SUA

Statele Unite au interzis vânzarea produselor care conţin tutun persoanelor sub 21 de ani, începând de săptămâna.

FDA (Administraţia Federală pentru Alimente şi Medicamente) a anunţat vineri că legea este în vigoare, după ce preşedintele Donald Trump a semnat-o la începutul săptămânii.

Legea interzice vânzarea de ţigări, trabucuri, ţigări electronice sau alte produse din tutun persoanelor sub 21 de ani. Măsura a fost susţinută atât de republicani, cât şi democraţi.

Deja în mai multe state americane - Arkansas, California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Texas, Utah, Vermont, Virginia şi Washington - vânzarea acestor produse persoanelor sub 21 de ani este interzisă. Măsura se va aplica însă acum pe tot teritoriul Statelor Unite.