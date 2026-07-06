În aceste condiții, președintele Zelenski le-a cerut aliaților să adopte "decizii ferme" la summitul NATO, care începe marți, la Ankara, privind livrarea de sisteme de apărare antiaeriană. Între timp dronele ucrainene au reușit să lovească din nou cea mai mare rafinărie din Rusia, chiar dacă se află la 2.500 de kilometri de granița ucraineană.

Rușii au lansat, în valuri, în jur de 70 de rachete hipersonice, balistice sau de croazieră, dar și peste 350 de drone. Aproape toate au vizat Kievul. Mai multe blocuri, inclusiv unele cu 25-30 de etaje au fost grav afectate de explozii.

Potrivit armatei ucrainene, doar jumătate dintre rachetele lansate au fost doborâte.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Este de o importanță crucială ca lumea – în primul rând Statele Unite și partenerii noștri europeni – să iasă de la summitul NATO de la Ankara cu decizii ferme în sprijinul apărării noastre antiaeriene - a transmis liderul ucrainean. "Atât timp cât rachetele Patriot rămân în stocurile aliaților noștri, Rusia nu face decât să fie încurajată să continue să ... "învingă" clădirile rezidențiale”.

Localnic: „Este un coșmar. Să se ducă naibii... Asta le-aș spune lui Putin și tuturor celor ca el”.

Vladimir Putin l-a sunat pe Donald Trump și au vorbit la telefon o oră și jumătate, înaintea întrevederii președintelui american cu aliații europeni, la summitul NATO de la Ankara. Trump s-a oferit din nou să medieze un acord pentru încheierea războiului din Ucraina.

Donald Trump, președintele SUA: „Cred că suntem mai aproape (de încheierea conflictului) decât își dau seama oamenii”.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Președintele Trump, președintele Statelor Unite, are o poziție destul de consecventă. Toate aceste speculații potrivit cărora și-ar schimba opinia după cum bate vântul sunt, desigur, neadevărate. Cel mai important, (Trump) este deschis să afle de la Putin informațiile de care are nevoie”.

Însă, Putin nu este dispus la compromisuri, chiar dacă atacurile ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia au provocat o criză a combustibililor.

Lipsa carburantului de la benzinării provoacă tensiuni la nivelul societății.

Clare Sebastian, corespondent CNN: „O analiză CNN arată că cel puțin 50 de regiuni din Rusia, adică mai bine de jumătate din total, au raportat oficial probleme cu aprovizionarea cu benzină. Din restul regiunilor, vin informații neoficiale despre probleme similare. Din Moscova până în Siberia, s-au format cozi la benzinării. În regiunea Krasnodar din sudul Rusiei, imagini apărute online arată două femei certând un bărbat care umple un recipient cu benzină. Mai multe regiuni au interzis această practică pentru a preveni stocarea excesivă a combustibilului”.

Dincolo de războiul din Ucraina și amenințarea reprezentată de Rusia, summitul NATO de la Ankara se anunță crucial.

Ian Lesser, expert al German Marshall Fund: „Există probleme majore în fundal. Cred că aliații europeni vor fi foarte interesați să audă mesajul președintelui Trump, în special dacă Statele Unite vor rămâne implicate în securitatea Europei și dacă vor face mai mult pentru Ucraina, așa cum părea să sugereze reuniunea G7”.

Jim Townsend, fost secretar adjunct al Apărării al SUA pentru politica europeană și NATO: „Ei (liderii europeni) vor să vadă o Americă ce își reafirmă cu adevărat angajamentul de a rămâne alături de Alianță și așteaptă, poate, o atenuare a discursului (președintelui american)”.

Ian Lesser, expert al German Marshall Fund: „Cred că (președintele Trump) va dori să evite orice situație stânjenitoare, ceea ce ar favoriza un summit mai degrabă previzibil”.

Totuși, nu poți ști niciodată cu certitudine, iar în prezent ne aflăm într-un moment în care încrederea de pe ambele maluri ale Atlanticului este la un nivel foarte scăzut. Așadar, există multe posibilități ca lucrurile să meargă prost”.