Teroare în Israel. Participanții la un festival au fost atacați de luptătorii Hamas. „Nu aveam unde să ne ascundem” | VIDEO

Bărbații înarmați au lăsat mai mulți petrecăreți morți la fața locului, în timp ce mai mulți participanți au fost luați ostatici, fiind văzuți în videoclipuri de pe rețelele de socializare în timp ce erau capturați de răpitorii lor înarmați.

Evenimentul Nova Festival, desfășurat în aer liber, într-o zonă rurală agricolă din apropierea graniței dintre Gaza și Israel, trebuia să fie o petrecere de dans care să dureze toată noaptea și să celebreze sărbătoarea evreiască Sukkot. Dar, la ivirea zorilor, Tal Gibly a spus că au început să audă sirene și rachete.

„Nici măcar nu aveam unde să ne ascundem, pentru că ne aflam într-un spațiu [deschis]", a declarat ea pentru CNN. „Toată lumea a intrat în panică și a început să își ia lucrurile".

Exploziile pot fi auzite în înregistrarea video făcută de Gibly, în care ea și prietenii ei se plimbă prin zona de la festival care se golește rapid, la aproximativ trei kilometri de graniță.

Tal Gibly și ceilalți nu știau, dar la mai puțin de trei kilometri distanță, militanții din Gaza începuseră, de asemenea, să atace tancurile și soldații israelieni.

Când participanții au fugit cu mașinile lor, Gibly a spus că drumurile au fost blocate și nimeni nu s-a mai putut mișca. Atunci au început împușcăturile, spune ea.

În înregistrările video realizate de fată, un vehicul militar israelian este văzut conducând împotriva fluxului de trafic, în timp ce oamenii încearcă să îi facă loc. Cineva din afara mașinii se aude țipând: „Mergeți! Mergeți înainte! Mergeți înainte!"

În acel moment, Gibly a spus că ea și prietenii ei au intrat în panică. Au abandonat mașina și au început să fugă.

O înregistrare video care circulă pe rețelele de socializare arată sute de participanți fugind din mașinile lor, alergând pe un câmp gol, cu focuri de armă răsunând în fundal.

From the "Tribe of Nova" festival that was taking place in southern Israel the moment #Hamas waged their assault.

It's said those who weren't able to flee to their vehicles were chased down by terrorists in vehicles, and captured or killed. pic.twitter.com/t8imBr3mp6