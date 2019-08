Ţara care ar putea deveni peste noapte unul dintre cei mai mari producători de cafea

Un stat african ar putea deveni cel mai mare producător de cafea de pe acest continent.

Este vorba despre Mozambic, o ţară care nu are prea mare tradiţia în cultivarea cafelei, dar care beneficiază de un program agricol de plantare a arborilor de cafea. Iar lucrurile merg din ce în ce mai bine de la un an la altul, spre bucuria localnicilor dar şi a investitorilor internaţionali.



Locuitorii unei regiuni din Mozambic au învăţat rapid cum să culeagă boabele de cafea şi apoi cum să le prelucreze. Până să ajungă în sacii cu care sunt transportate spre marile fabrici, boabele de cafea sunt sortate cu atenţie şi lăsate să se usuce la soare. Lucrurile au început să meargă mai bine pentru localnici şi investitori după încheierea unui acord de pace între guvernul mozambican şi o grupare antiguvernamentală rebelă, după 6 ani de război civil.

Matthew Jorda, directorul unui program agricol: „Suntem în faza creşterii exponenţiale. Am început cu 40.000 de copaci, din care provine cafeaua pe care am produs-o până acum, în această fază pilot. Anul acesta am plantat deja 300.000 de arbori de cafea. Şi în fiecare an, în fiecare an la rând, sperăm să plantăm între 200 şi 300.000 de arbori de cafea.”

Localnicii sunt mulţumiţi de noua afacere pentru că aşa pot câştiga mai uşor bani pentru întreţinerea familiilor lor.

Plantaţiile de cafea se întind pe mai multe terenuri de pe care au fost tăiaţi copacii, iar acum arborii de cafea sunt soluţia ideală pentru refacerea vegetaţiei şi dezvoltarea economică.