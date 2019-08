Taifunul Lekima face ravagii în China. Sunt 13 morți și 16 dispăruți. VIDEO

Potrivit postului CGTN, care citează autorităţile locale, victimele s-au înregistrat în provincia Zhejiang, unde taifunul a atins uscatul în cursul dimineţii, informează EFE, citat de Agerpres.

Victimelor din China li se adaugă şi un bărbat în vârstă de 64 de ani din Taiwan, care a căzut dintr-un copac în timp ce tăia crăcile ca măsură de precauţie înainte de venirea taifunului. De asemenea, agenţia oficială Xinhua a informat că peste un milion de persoane au fost evacuate înainte de sosirea taifunului Lekima.

Din provincia Zhejiang au fost evacuate peste 700.000 de persoane, dintre care 110.000 au fost plasate în adăposturi, în timp ce din oraşul Shanghai alte 253.000 de persoane au fost instalate în locuri sigure.

China has issued a "red alert" for super typhoon Lekima as it halts flights and trains to eastern coastal areas pic.twitter.com/rdR2qFJIqY