Flăcări uriașe cuprind împrejurimile Londrei. Zeci de britanici au fost nevoiți să își părăsească casele. FOTO ȘI VIDEO

Peste 70 de persoane au fost evacuate din casele lor, în timp ce tot atâția pompieri au încercat să stingă incendiile care au avut loc în vestul și estul Londrei la ora 16:30.

Aproape 30 de case au fost salvate după ce aceștia s-au luptat cu flăcările în „condiții calde și grele” pe Hereford Road, Feltham.

Firefighters are tackling this blaze in #Feltham Trees, undergrowth and decking at the rear of properties on Hereford Road are alight © @Cornish_miss78 https://t.co/fPj9WXCKZq pic.twitter.com/M6HdgVDLgM