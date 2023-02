Sute de mii de oameni au manifestat la Madrid pentru susţinerea sistemului public de sănătate | VIDEO

Manifestanţii, între care şi numeroşi angajaţi din sistemul sanitar, au defilat din diverse puncte ale capitalei către zona primăriei, scandând şi afişând mesaje de genul: „Sănătatea nu se vinde, se apără!”, scrie AFP, citată de News.ro.

Prefectura susţine că s-au strâns 250.000 de manifestanţi. Organizatorii manifestaţiei afirmă că s-au adunat aproape un milion de oameni.

Protestatarii au cerut ca guvernul regional să aloce mai multe resurse şi au acuzat-o pe şefa guvernului regional că favorizează sistemul privat, în detrimentul celui public.

Este a treia manifestaţie de amploare organizată în ultimele trei luni la Madrid, după cele din 13 noiembrie şi din 15 ianuarie, la care au participat sute de mii de persoane.

Today, 250,000 Spaniards protested in Madrid over the dismal state of Spain’s public health system. It’s just yet another case of a government health system that’s failing to perform. Take a look:pic.twitter.com/Q2MTMS7TsO