CES 2025. Cum funcționează lingura inteligentă care te ”păcălește” că mănânci sărat

Dispozitive care ne ajută să dormim mai bine, chitara inteligentă și lingura care îți induce senzația că mănânci sărat sunt câteva dintre produsele aduse în fața curioșilor.

Iulia Ionescu și Ioan Bucșa se află acolo și ne țin la curent cu tot ce se întâmplă la CES 2025.

200.000 de oameni din diferite colțuri ale lumii au ajuns deja în Las Vegas pentru cel mai important târg de tehnologie. Dispozitive medicale, roboți, concepte bazate pe inteligență artificială, dar și tacâmuri de ultimă generație - toate i-au surprins pe vizitatori.

Iulia Ionescu: ”Dacă îți place să mănânci sărat, dar medicul tău nu îți recomandă să faci asta, acum poți să folosești această lingură electrică ce îți induce senzația că ai mâncat sărat, deși nu faci asta sau cel puțin amplifică gustul mâncării pe care o consumi și te face să crezi, te păcălește că mănânci mult mai sărat decât o faci de obicei".

Practic, undele electrice transformă orice mâncare fără sodiu într-un preparat mult mai gustos.

Rămânem în bucătărie și dacă lipsa spațiului a fost motivul pentru care nu ați achiziționat încă o mașină de spălat vase, trebuie să știți că acum există și variante portabile, de mici dimensiuni.

Iulia Ionescu: ”Și iată spațiul din interior este destul de generos. Și, în același timp, aici, în partea de sus, avem două recipiente în care putem adăuga apă și detergent. Asta înseamnă că putem s-o folosim și atunci când călătorim cu rulota, de exemplu, dacă mergem la mare sau la munte”.

Și cel mai nou instrument muzical de pe piață a atras multe priviri. Vorbim despre această chitară care costă 800 de dolari.

Iulia Ionescu: ”Domnișoara pe care o vedeți acum în imagini cântă la prima chitară inteligentă din lume. Este cea pe care o am și eu acum în brațe. Arată ca o jucărie, dar să știți că nu este. Dovadă? Chiar o folosesc artiștii. De ce este inteligentă? Pentru că nu are corzi”.

Corzile au fost înlocuite cu butoane. Iar fiecarei note muzicale îi este asociată o culoare.

În cazul în care vă doriți un asistent inteligent, s-ar putea să vă placă de MI-MO. Este un robot care gândește, acționează și se adaptează la mediul în care se află. Și nu doar seamănă cu o veioză.

Iulia Ionescu: ”Un robot care își poate ajusta lumina în funcție de atmosfera din încăpere. Mai mult decât atât, se poate și muta singur dintr-o cameră în alta. Dacă, de exemplu, această veioză este amplasată în dormitor și noi am vrea să se mute în sufragerie, poate să facă asta singură. Evident că funcționează și cu o aplicație, iar lumina poate să fie ajustată în funcție de atmosfera din cameră. Dacă ne dorim o lumină, caldă, rece. Dacă este foarte multă lumină în cameră evident că se stinge singură”.

Dispozitivul care îți face înghețată în mai puțin de 2 minute

În aceste vremuri, nici animalele de companie nu mai sunt ce au fost. De pildă, TOM – BOT, care costă 1500 de dolari.

Iulia Ionescu: "Acesta, evident, nu este un cățel obișnuit. Este un cățel digital, dar în același timp a fost creat în mod special pentru persoanele diagnosticate cu demență".

Aceste "necuvântătoare" au fost gândite pentru a-i ajuta pe pacienți să se liniștească.

Iulia Ionescu: "Și în același timp nu are aceleași nevoi speciale pe care le are orice animal de companie".

O veste bună vine și de la o companie care produce înghețată. Desertul poate fi preparat acum mai simplu ca niciodată.

Iulia Ionescu: "În 2025 înghețata vine sub forma unui lichid într-o doză și este realizată în doar două minute cu ajutorul acestui dispozitiv. După cum ați putut vedea, am introdus acea capsulă, acea doză în interior, iar acum așteptăm să se răcească lichidul pentru că el este la temperatura camerei. Și durează așa cum am spus și mai devreme doar două minute după care deja putem vedea cum înghețata este gata".

Și dispozitivele care ne ajută să dormim mai bine sau covorul pentru baie care ne monitorizează greutatea și postura și ne îndeamnă să facem mișcare, dar și termometrul inteligent care depistează otita în timp util apar pe lista inovațiilor din acest an.

Tot ce se întâmplă la CES 2025, în Las Vegas, Nevada, vedeti săptămâna aceasta la Știrile PRO TV.



