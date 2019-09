Cursuri boicotate în Hong Kong. Sute de elevi și studenți susțin protestele

Acesta este cel mai recent act de nesupunere parte din mişcarea anti-guvernamentală începută în urmă cu trei luni, care a dus oraşul controlat de China în cea mai importantă criză politică din ultimele decenii, notează Reuters, citată de News.ro.

Finalul săptămânii a fost marcat de violenţe, cu protestatari care au incendiat baricade şi au aruncat cu bombe incendiare artizanale şi cu forţe de ordine care s-au folosit de bastoane, tunuri cu apă şi gaze lacrimogene.

Sute de studenţi s-au adunat în faţa Chinese University din Hong Kong, una dintre cele mai mari ale oraşului, şi au ţinut discursuri de pe o scenă improvizată pe care a fost afişat mesajul „studenţi în boicot pentru oraşul nostru”.

Imagini publicate pe platformele social media arată numeroşi liceeni aliniaţi în faţa şcolilor, ţinând pancarte. În acelaşi timp, multe şcoli primare au fost închise din cauza unei avertizări privind un taifun.

Around 100 students from six secondary schools in Siu Sai Wan and Chai Wan are gathered here at a football court near Siu Sai Wan promenade. They will move to the pedestrian streets when more students arrive and form a human chain later on. #hkprotests #HongKong #antiELAB pic.twitter.com/LvHpznG3oM