Suspectul atacului armat din Paris a declarat când a fost arestat că a acţionat în acest mod pentru că este „rasist”

Bărbatul, cunoscut poliţiei din cauza unor violenţe cu arma, „a fost arestat imediat după fapte şi plasat în arest preventiv”, a anunţat procurorul Parisului Laure Beccuau, scrie AFP, citată de News.ro.

Imobilizat într-un salon de coafură situat în apropierea centrului cultural kurd, înainte de intervenţia poliţiei, el avea asupra sa atunci când a fost arestat o „valiză”, în care se aflau „două, trei încărcătoare (de armă) încărcate, o cutie de cartuşe de calibrul 45 cu cel puţin 25 de cartuşe înăuntru”.

O anchetă a fost deschisă cu privire la asasinat, tentayivă de asasinat, violenţe premieditate cu arme şi încălcarea legislaţiei armelor.

Investigaţiile au fost încredinţate Poliţiei Judiciare.

#France ????????: A gunman carried out an attack on 'Ahmet Kaya' Kurdish Culture Centre in #Paris, killing at least three people.

He was captured and disarmed by people in a nearby barber shop later.

The attacker used a pistol —perhaps 9x19mm Star Model B or a similar pistol? pic.twitter.com/wbUetnTj6O