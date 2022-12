Vis împlinit în pași de dans. Cum a ajuns un coregraf român să-și trăiască visul la Paris, pe cele mai mari scene

Daniel Pop poate fi văzut și pe scena Operei din Paris.

Daniel Pop, coregraf: „Acest nume e interesant, o oarecare presă, sunetul unui dop de șampanie care se deschide cu foarte multă putere și pasiune. Pentru ei, sună Daniel Pop și mă caracterizează această deschidere, mă definește această sete, iar această Românie și aceste rădăcini, aceaste valori. În dansuri, în anumite inspirații, anumite idei, chiar și imagini și aceste lucruri fac parte din mine, iar aceste molecule balcanice de a gestiona un proiect, de a ști să te adaptezi în orice situație le-am dobândit acasă cu aceste rădăcini din Transilvania”.

Dansator, coregraf și pedagog de dans contemporan, Daniel Pop își trăiește visul la Paris. Încă din copilărie a visat să facă dans. Părinții au aflat despre pasiunea lui abia în timpul primului spectacol susținut alături de baletul de copii din Târgu Mureș.

Paula Herlo: Ce au spus ai tăi când le-ai spus că vrei să fii dansator?

Daniel Pop, coregraf: „Că nu se poate, că am astm, că am interdicții alimentare. I-am pus în fața faptului împlinit, pentru că i-am invitat la un spectacol unde dansam cu prințese minunate”.

După liceu și-a dorit să aprofundeze dansul în Argentina.

Paula Herlo: Cum ai plecat în Buenos Airses?

Daniel Pop, coregraf: „Eram copil la Târgu Mureș, alergam de la școală, repetiții, canto și o prietenă din copilărie mi-a propus să merg să-mi încerc norocul. Nu am ezitat. Cred că foarte mulți oameni din Europa de est cresc cu filme din această zonă. Îmi doream foarte mult să dansez tango”.

Paula Herlo: Când ai ajuns la Paris?

Daniel Pop, coregraf: „Acum 11 ani, ca să-mi continui studiile la Consevrator, aterizat din Buenos unde am fost trei ani. Am fost propulsat de oamenii din breaslă care știau că sunt la Buenos Aires și domnul Gigi Caciuleanu m-a trimis la Ruxandra Racoviță. Am rămas în Paris, unde lucrez”.

La Paris e coregraf și pedagog la Conservator.

Daniel Pop, coregraf: „Eu predau aici dans modern. Sunt la catedra de dans modern. Este un contract care a început în mai anul trecut. Îi pregătesc pentru olimpiadele din 2024. Conservatorul are parteneriate cu teatre unde se vor face. Vom trece la creații pludisciplinare cu coregrafii”.

De trei ani e parte a unui spectacol ce poate fi urmărit pe scena Operei Naționale din Paris. Alături de partenerul său, designer, a venit în România anul acesta și au lansat o tarabă de creație în încercarea de a aduce comunitatea din comuna Saschiz mai aproape de artă.

Eddie Corps, designer de modă: „Am lucrat ceva work shop, am făcut un atelier eco fashion. Transformi piese și cum transformi vechi lucruri în lucruri pentru sectacol. Am lucrat împreună de anul trecut și am început să facem lucruri cool”.

Ultima lui colecție prezentată la Săptămână Modei de la Paris a fost inspirată și din portul popular românesc.

Eddie Corps, designer de modă: „Ultima colecție fost inspirată din România și Mexic. A fost un șoc să vezi că o țară așa îndepărtată are chestii în comun”.

Prin dans vorbește limba tuturor națiilor și le spune prin mișcările lui că arta ne poate vindeca.

Paula Herlo: Crezi că România ți-ar fi o parteneră bună de dans?

Daniel Pop, coregraf: „Cu siguranță e o parteneră misterioasă, pasionată, cu foarte mult freamăt și foarte multă încărcătură energetică istorică, pământul are un magnetism de nedescris. Cred că am coborî în public și am mângâia spectatorii cu deschidere, încredere și modestie față de lucruri care sunt în mișcare și care dor”.

Vine dintr-o țară în care are încă rădăcinile adânc înfipte în pământ, iar trupul i se mișcă și-n formă de dor de casă, de părinți, de aerul unei țări de unde și-a luat inspirația.

