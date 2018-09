Supraviețuire miraculoasă a unei familii care a ajuns pe șinele de metrou. Cum s-a petrecut totul

iStock

O femeie și copilul său au spraviețuit, după ce au căzut pe șine într-o stație de metrou din Londra.

Femeia se uita pe un panou pe care erau trecute orele la care sosește trenul și, din neatenție, nu a observat cât de aproape era de margine, așa că a căzut cu căruciorul în care se afla copilul pe șine.

La scurt timp, tatăl a sărit după ei, iar cei trei s-au ascuns într-un spațiu dintre șine, scrie BBC News.

Ca urmare a acestui incident, cei trei au fost duși la spital, dar niciunul nu are răni grave, a informat Poliția britanică a Transporturilor. A fost deschisă, însă, o anchetă pentru a se stabili circumtanțele în care s-a produs incidentul.

„Abia ajunseserăm pe platforma din stația Baker Street când s-a întâmplat asta. Trenul se apropia, oamenii țipau și alergau cu lacrimi în ochi. Nu pot să vă spun cât de bine m-am simțit când am auzit că nu e ceva fatal. Mă gândesc la conductor. E incredibil”, a scris Peter Holland pe Twitter despre incidentul la care a asistat.

O altă martoră a descris și ea incidentul la care a asistat.

„Eram pe platformă de vreo două minute, când am auzit o alarmă: „este o urgență, toată lumea să plece din stație.” Am ieșit din stație și în cinci minute, am văzut pompieri, mașini de poliție, ambulanțe, Poliția Transporturilor. Am văzut un bărbat care a ieșit din stație cu un copil, urmați de o femeie. Purta pantaloni albi de trening cu pete negre pe ei, iar apoi cineva a adus un cărucior care părea distrus”, a spus ea.

Nigel Holness, un oficial de la Departamentul de Transporturi, a precizat: „Suntem ușurați că familia implicată în accident a reușit să scape fără să fie rănită și le transmitem gândurile noastre bune. Am revăzut imaginile de pe camerele de supraveghere și am discutat cu cei implicați și am ajuns la concluzia că a fost un accident. Acest lucru subliniază necesitatea ca toți călătorii să aștepte pe peron fără să treacă de linia galbenă.”

