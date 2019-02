Summitul de la Hanoi s-a încheiat brusc. Condițiile puse de Kim l-au înfuriat pe Trump

Getty

Al doilea summit dintre Kim Jong-un și Donald Trump s-a încheiat brusc și fără ca cele două țări să ajungă la o înțelegere. Liderul nord-coreean a cerut ridicarea sancțiunilor, ceea ce omologul său american a respins ferm.

Într-o conferință de presă susținută la Hanoi, Donald Trump a declarat că timpul petrecut cu Kim Jong-un a fost „foarte productiv”, dar că „nu va fi semnat niciun acord astăzi.”

„E un tip pe cinste, o figură. Aveam câteva opțiuni pregătite, însă am decis să nu mergem mai depare cu niciuna dintre ele. Uneori trebuie să te retragi. A fost una dintre acele ocazii”, a spus liderul de la Casa Albă, informează CNN.

Întrebat de jurnaliști dacă liderul de la Phenian a cerut relaxarea sancțiunilor, Trump a preciza că summitul s-a încheiat brusc tocmai din cauza discuțiilor despre sancțiunile impuse Coreei de Nord.

„Practic, ei voiau ridicarea completă a sancțiunilor, iar noi nu putem face asta. N-am renunțat. Ei au un potențial uriaș, incredibil. El (n.r – Kim) dorește denuclearizarea, dar vrea să faca asta în zone mai puțin importante decât cele pe cale le vrem noi. Kim are o anumită viziune, care nu coincide tocmai cu viziunea noastră, dar e mai aproape de unde ne situam în urmă cu un an. În cele din urmă, vom ajunge acolo.”

Deși Donald Trump a recunoscut că summitul de la Hanoi s-a încheiat fără acord din cauza discuțiilor despre sancțiuni, el a precizat că și-ar dori ca unele restricții economice impuse Coreei de Nord să fie ridicate în viitor.

„Îmi doresc atât de tare ridicarea sancțiunilor, pentru că această țară are atât de mult potențial să se dezvolte...”, a adăugat el, punând accent în mod repetat pe potețialul economic al Coreei de Nord.

Totodată, președintele american a declarat că îl va suna pe omologul său din Coreea de Sud, Moon Jae-in, „de îndată ce se urcă în avion”, pentru că el a depus eforturi pentru a se ajunge la un acord.

În ceea ce privește relația dintre Donald Trump și Kim Jong-un, președintele american a precizat că este „foarte apropiată”.

„Nu m-am ridicat de la masă și am plecat. Avem o relație călduroasă, așa că atunci când am plecat, am făcut-o într-un mod prietenesc.”

La rândul său, secretarul de stat american Mike Pompeo a precizat că liderul Kim Jong-un era „nepregătit” să ducă la îndeplinire condițiile impuse de SUA.

„Nu am obținut nimic care să aibă logică pentru Statele Unite ale Americii. Cred că liderul Kim era optimist. L-am rugat să facă mai mult, dar era nepregătit. Însă eu sunt optimist”, a spus Pompeo.

Șeful Departamentului de Stat al SUA a mai precizat că negocierile dintre cele două state vor dura.

„Cred că, dacă vom continua să lucrăm în zilele și săptămânile următoare, vom face progrese. Vom îndeplini ceea ce așteaptă toată lumea: denuclearizarea Coreei de Nord și reducerea riscurilor la care sunt expuși cetățeni cetățenii americani și din întreaga lume”, a mai spus Mike Pompeo.

„Nu vor mai face teste nucleare. Am încredere în el și îl cred pe cuvânt. Sper că o să fie adevărat”, a spus și Donald Trump.

Diplomat: „Summitul n-a fost pregătit cum trebuie.”

Joseph Yun, fost diplomat american specializat pe Coreea de Nord, a precizat că încheierea bruscă a summitului denotă o „lipsă de pregătire”.

„Am fost la multe summituri. De okicei, acestea implică multă muncă și un acord reprezintă doar o concluzie. De data aceasta, am văzut o lipsă de pregătire și sung îngrijorat. Despre summitul de la Singapore s-a spus că nu a avut substanță, dar măcar a pus o bază. De data aceasta, vedem că Administrația americană coboară tot mai jos standardele și, cu toate acestea, tot n-a putut ajunge la un rezultat.”

În opinia diplomatului, acest eșec are legătură cu „drama de la Washington.”

„Dacă ești Kim Jong-un și urmărești ce se înâmplă. Spune întâi că avem relații grozave, un viitor grozav, dar apoi face un pas înapoi.”

Ce urmează pentru cele două țări

În cadrul conferinței de presă de la Hanoi, Donald Trump a fost întrebat de jurnaliști dacă au existat discuții referitoare la un al treilea summit.

„Vedem ce se întâmplă. Dacă e să fie, o să fie”, a explicat președintele american.

La scurt timp după această conferință, Ministerul de Externe din China a transmis că va face o evaluare a acestui summit, după ce va asculta „vocile autoritare” ale Coreei de Nord și Statelor Unite.

„Toată lumea a înțeles din experiența ultimilor 50 de ani că nu se poate ajunge peste noapte la un acord în ceea ce privește Peninsula Coreea. China speră că SUA și Coreea de Nord vor continua discuțiile pentru a-și rezolva problemele, respectând îngrijorările fiecărei părți”, a spus purtătorul de cuvânt Ku Kang.

Conform programului publicat de Casa Albă, cele două părți urmau să semneze un acord, după care să aibă un prânz de afaceri. La câteva de la încheierea summitului, însă, Donald Trump a părăsit Vietnamul.

În ciuda eșecului de la al doilea summit Trump-Kim, întrevederea marchează o schimbare a tonului, cât și a relației dintre cele două națiuni. În 2017, cele două țări se aflau într-un punct critic: Trump l-a numit pe Kim „micuțul om rachetă”, iar liderul nord-coreean l-a făcut „bolnav psihic” pe președinele SUA.

