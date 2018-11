Suma record cu care s-a vândut o bijuterie care a aparţinut Mariei Antoaneta

Acesta a fost un preţ record pentru vânzarea unei perle. Într-un mesaj postat pe Twitter, Sotheby's descrie o "perlă naturală excepţională cu o dimensiune extraordinară".

Casa de licitaţie a vândut miercuri în total nouă bijuterii care au aparţinut reginei franceze (1755-1793).

Acestea făceau parte dintr-o licitaţie mai mare de bijuterii ale Casei de Bourbon-Parma, una dintre cele mai importante case dinastice din Europa.

NEW AUCTION RECORD for a natural pearl: This exceptional natural pearl of extraordinary size, once owned by Queen #MarieAntoinette, just sold for CHF 36,427,000 ($36,427,000) in Geneva (est. CHF 1,000,000 - 1,990,000) #BourbonParmaJewels #SothebysJewels pic.twitter.com/lCoq0PwbuP