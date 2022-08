SUA vor trimite portavionul „Ronald Reagan” și grupul său de luptă prin strâmtoarea Taiwan, ca răspuns la acțiunile Chinei

Este un mesaj clar pentru Beijing, în ultimii 50 de ani, doar două portavioane americane au mai trecut prin această strâmtoare. Anunțul vine după ce China a lansat zeci de rachete în apele din jurul insulei. Cinci dintre ele au ajuns și în zona economică exclusivă a Japoniei.

În cursul zilei de ieri, armata populară chineză a lansat zeci de rachete de diferite tipuri în apele din jurul Taiwanului. Inițial, ar fi trebuit să fie șase zone desemnate ca ținte pentru rachetele chinezești, însă Beijingul a mai adăugat încă una.

Cinci rachete au căzut dincolo de Taiwan, în zona economică exclusivă a Japoniei

Voit sau nu, cinci rachete au căzut dincolo de Taiwan, în zona economică exclusivă a Japoniei. Ministrul Apărării de la Tokio a denunțat exercițiile militare și a cerut Beijingului să le pună capăt. Este de menționat și faptul că rachetele chinezești ar fi trecut pe deasupra insulei, o premieră periculoasă pentru situația din regiune.

Jin Zong, comandant de batalion, brigadă de artilerie: „Am încheiat cu succes exercițiile de tragere cu bătaie lungă și muniție de război în Strâmtoarea Taiwan și am obținut rezultatele așteptate. Am testat pe de-a-ntregul capacitățile de luptă ale trupei în condiții reale și am întărit încrederea ofițerilor și a soldaților în victorie”.

Elicoptere și avioane ale Chinei au survolat câteva insule ale Taiwanului

Pe lângă rachete, zeci de avioane și elicoptere chinezești au survolat câteva insule care aparțin Taiwanului, sub privirile speriate ale localnicilor.

Cao Shaoqing, pilot, Comandamentul Teatrului de Est al PLA: „Eu și camarazii mei am zburat în spațiul aerian din jurul insulei Taiwan. Suntem gata de luptă și pregătiți să ne batem în orice clipă”.

La rândul său Taiwanul a ridicat de la sol avioane de luptă pentru a le avertiza pe cele chineze și a tras rachete de semnalizare pentru îndepărtarea unor mici aeronave neidentificate, probabil drone. Oficialii de la Taipei au atras atenția că exercițiile chinezilor încalcă toate convențiile ONU, invadează spațiul teritorial al Taiwanului și reprezintă o provocare directă la libera navigație aeriană și maritimă.

Tsai Ing-wen, președintele taiwanez: „Vreau să subliniez că nu vom escalada conflictul și nu vom provoca dispute, dar ne vom apăra cu tărie suveranitatea și securitatea națională și rămânem pe calea democrației și a libertății”.

În acest război al declarațiilor, China pare să aibă mai mult de împărțit cu Statele Unite, decât cu Taiwanul.

Hua Chunying, purtătoare de cuvânt, Ministerul Afacerilor Externe: „China va lua măsuri ferme și puternice ca răspuns (la provocări), iar Statele Unite trebuie să suporte consecințele. Considerați-vă avertizați în avans”.

Drew Thompson, savant, Universitatea Națională din Singapore: „(China) arată că nu recunoaște liniile de demarcație ale Taiwanului pentru că nu recunoaște Taiwanul. Sunt acte de război politic, de război psihologic și de război informațional. Este și un semnal puternic al Chinei pentru propriul popor, ca să-și arate determinarea”.

America va trimite portavionul „Ronald Reagan” și grupul său de luptă în strâmtoarea Taiwanului

De cealaltă parte, americanii au anunțat că vor trimite portavionul „Ronald Reagan” și grupul său de luptă în strâmtoarea Taiwanului.

John Kirby, purtătorul de cuvânt al Consiliului de Securitate al SUA: „Portavionul USS Ronald Reagan și navele din grupul lui de luptă vor rămâne în zonă, pentru a monitoriza situația. Vom efectua misiuni standard în aer și pe mare, prin strâmtoarea Taiwan, în următoarele săptămâni”.

Moscova ia apărarea Beijingului

Moscova, pe de altă parte, a luat apărarea Beijingului, prin vocea purtătorului de cuvânt al lui Vladimir Putin, care a declarat că tensiunile din jurul Taiwanului sunt provocate artificial de americani.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin: „Sunt provocate de vizita lui Nancy Pelosi. A fost o vizită inutilă și o provocare nejustificată. Cât despre exercițiile militare, e dreptul suveran al Chinei (să le facă)”.

Din cauza tirurilor cu rachete, menite să instituie o blocadă a insulei, Taiwanul a cerut navelor comerciale să își schimbe rutele și negociază cu Japonia și Filipine pentru a găsi trasee alternative.

Soren Skou, CEO, Maersk: „Firește că orice fel de restricții asupra mișcării navelor prin strâmtoarea Taiwan, ca să nu mai zic de închiderea traficului, perturbă grav transporturile pentru că e singura rută. Dacă e blocată, trebuie ocolit Taiwanul, adică distanță suplimentară, consum de carburant și timp pierdut”.

Șeful diplomaţiei europene, Josep Borrell, a condamnat manevrele militare „agresive” ale Chinei, iar miniştrii de externe din G7 au cerut Chinei să rezolve într-un mod paşnic tensiunile din jurul strâmtorii Taiwan.

