17 state și districtul Columbia, în care este situată capitala federală Washington DC au declarat, stare de urgență pentru a mobiliza resurse suplimentare. Autorităţile au îndemnat populaţia să nu părăsească locuinţele, pe cât posibil şi să lase maşinile acasă.

Valul de aer arctic venit din Canada aduce ploaie înghetata și viscol în statele din sud, inclusiv însorită Georgia, în Midwest şi pe Coasta de Est. Urgia va avansa treptat dinspre sud către nord.

Unul după altul, guvernatori și primari americani au transmis populației avertismente alarmante.

Muriel Bowser, primarul districtului Columbia: „Declar stare de urgență în Districtul Columbia, cu aplicare imediată”.

Kathy Hochul, New York: „Ne confruntăm cu o combinație foarte periculoasă de ninsoare abundentă și temperaturi extrem de scăzute. Chiar în acest moment, declar stare de urgență în întreg statul New York”.

Pe lângă precipitații, vortexul polar aduce temperaturi resimțite, din cauza vântului, de până la -50°C în state precum Minnesota și Dakota de Nord. Milioane de oameni au năvălit în magazine și au epuizat stocurile de alimente, pături, lanterne, baterii, lopeți ori sare.

Alonzo Berry, client: „Am luat produse esențiale, lapte, pâine, apă, banane pentru fetiță, medicamente, vitamina C, să fim pregătiți”.

Clayton Cox, client: „E ritualul de la fiecare furtună: venim la magazin, înhățăm o groază de lucruri și ne rugăm să scăpăm ușor. În general, nu e niciodată atât de rău precum se preconizează, dar cred că oamenii preferă să fie mai degrabă precauți decât neglijenți”.

Autoritățile au atras atenția populației să aibă dispozitivele electronice încărcate și să-și izoleze țevile de apă expuse.

În state precum Texas și Arkansas, unde infrastructura nu este pregătită pentru episoade lungi de îngheț, există temeri majore privind stabilitatea rețelei electrice. Acumulările de gheață riscă să prăbușească liniile de înaltă tensiune.

Mai multe autostrăzi au fost închise încă de vineri. De asemenea, mii de zboruri au fost anulate pe marile aeroporturi din Dallas, Chicago și New York.

După ce unii specialiști au avertizat că urmează cele mai grele 10 zile de iarnă din ultimii 40 de ani, preşedintele Donald Trump a speculat ocazia ca să-i interpeleze pe climatologi. „Ar putea Insurgenţii ecologişti să explice, vă rog, CE S-A ÎNTÂMPLAT CU ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ???", a lansat Trump pe reţeaua Truth Social.

Potrivit experților, schimbările climatice înseamnă nu atât căldură sufocantă, ci fenomene meteo extreme tot mai dese și mai intense.

