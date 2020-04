SUA confirmă decesul unui bebeluș de 6 săptămâni, ce era infectat cu COVID-19

"Astăzi (miercuri - n.r.), cu adâncă tristeţe, putem confirma primul deces pediatric în Connecticut având legătură cu #COVID19. Un nou-născut de şase săptămâni din regiunea Hartford a fost transportat la spital fără semne vitale la sfârşitul săptămânii trecute şi nu a mai putut fi salvat", a informat guvernatorul din Connecticut pe contul său de Twitter.

Lamont a explicat, în mai multe postări, că testele au confirmat că bebeluşul avea COVID-19.

