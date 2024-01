SUA au lansat noi atacuri împotriva rebelilor Houthi. "Inamicul vizează capitala Sanaa"

Televiziunea Al-Masirah, care aparține rebelilor a anunţat "un număr de lovituri aeriene" care au vizat capitala Yemenului, Sanaa.

"Inamicul american-britanic vizează capitala, Sanaa, cu o serie de lovituri aeriene", a anunţat, sâmbătă dimineaţaă, reţeaua de ştiri Al-Masirah, condusă de Houthi.

BREAKING: THE BOMBING IF THE YEMENI CAPITAL SANAA BY THE AMERICANS AND BRITISH RIGHT NOW pic.twitter.com/aVZOKz2jMm