"Armata americană are stocuri de muniţie şi armament mai mult decât suficiente pentru a atinge obiectivele Operaţiunii Epic Fury stabilite de preşedintele Trump" şi "dincolo de acestea", a declarat secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, într-un comunicat transmis Reuters.

"Cu toate acestea, preşedintele Trump s-a concentrat întotdeauna intens pe (întărirea) forţelor noastre armate şi va continua să solicite contractorilor din domeniul apărării să construiască mai rapid arme fabricate în America, cele mai bune din lume", se arată în declaraţia lui Leavitt.

Rugat să comenteze, Pentagonul - pe care Trump l-a redenumit Departamentul de Război - a precizat că armata are tot ce îi trebuie.

"Departamentul de Război are tot ce îi trebuie pentru a executa orice misiune la momentul şi locul ales de preşedinte şi în orice termen", a precizat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, într-o declaraţie pentru Reuters.