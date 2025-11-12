Studiu: Proiectele de combustibili fosili din întreaga lume ameninţă sănătatea a 2 miliarde de oameni

Un sfert din populaţia lumii trăieşte la mai puţin de 5 kilometri de proiecte active de combustibili fosili, ceea ce pune în pericol sănătatea a peste 2 miliarde de oameni, potrivit unei cercetări fără precedent, scrie The Guardian.

Un nou raport devastator publicat de Amnesty International, transmis în exclusivitate ziarului The Guardian, arată că peste 18.300 de situri de extracţie de petrol, gaze şi cărbune sunt în prezent răspândite în 170 de ţări, ocupând suprafeţe vaste ale planetei.

Proximitatea faţă de sonde, rafinării, conducte şi alte instalaţii de combustibili fosili creşte riscul de cancer, afecţiuni respiratorii, boli cardiace, naşteri premature şi decese, punând totodată în pericol sursele de apă, calitatea aerului şi degradând terenurile.

Aproape jumătate de miliard de oameni (463 de milioane), dintre care 124 de milioane sunt copii, locuiesc la mai puţin de un kilometru de astfel de situri. Alte aproximativ 3.500 de proiecte noi sunt propuse sau în curs de dezvoltare, ceea ce ar putea expune încă 135 de milioane de persoane la gaze toxice, flăcări şi scurgeri, conform raportului Extraction Extinction: Why the Lifecycle of Fossil Fuels Threatens Life, Nature, and Human Rights („Extincția prin extracție: de ce ciclul de viață al combustibililor fosili amenință viața, natura și drepturile omului”).

Majoritatea proiectelor active au creat zone de poluare extremă, transformând comunităţile învecinate şi ecosistemele fragile în aşa-numite „zone de sacrificiu” – regiuni puternic contaminate, unde grupurile cu venituri mici şi comunităţile marginalizate suportă în mod disproporţionat efectele toxice.

Raportul detaliază impactul devastator asupra sănătăţii provocat de extracţie, procesare şi transport, demonstrând cum scurgerile, flăcările industriale şi construcţiile distrug ecosisteme naturale ireversibile şi subminează drepturile omului, în special ale celor care trăiesc în apropierea infrastructurii petroliere, de gaze şi cărbune.

Publicarea raportului are loc în timp ce liderii mondiali – cu excepţia Statelor Unite, cel mai mare poluator istoric – se reunesc la Belém, Brazilia, pentru cea de-a 30-a conferinţă climatică globală (COP30), pe fondul frustrării tot mai mari legate de lipsa de progrese în eliminarea combustibililor fosili, principala cauză a colapsului climatic şi a încălcărilor drepturilor omului.

„Industria combustibililor fosili şi sponsorii săi de stat au susţinut timp de decenii că dezvoltarea umană necesită combustibili fosili. Dar ştim că, sub masca creşterii economice, au urmărit doar lăcomia şi profitul, fără limite, au încălcat drepturi aproape cu impunitate totală şi au distrus atmosfera, biosfera şi oceanele”, a declarat Agnès Callamard, secretar general al Amnesty International.

„Liderii COP30 trebuie să pună oamenii – nu profiturile şi puterea – în centrul negocierilor, angajându-se la o eliminare completă, rapidă, echitabilă şi finanţată a combustibililor fosili, precum şi la o tranziţie justă către energie sustenabilă pentru toţi.”

Conferinţa COP30 are loc în contextul în care Filipinele, Mexicul şi Jamaica sunt devastate de superfurtuni intensificate de încălzirea globală a atmosferei şi oceanelor, iar statele se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a reglementa companiile petroliere şi pentru a pune capăt extracţiei, subvenţiilor, licenţelor şi consumului de combustibili fosili, în conformitate cu hotărârea istorică a Curţii Internaţionale de Justiţie.

